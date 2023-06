Twitch ajoute des nouvelles catégories pour les streams adultes

(ETX Daily Up) - Serait-ce le début d'une nouvelle tendance sur les plateformes ? Après Roblox, c'est au tour de Twitch de revoir la catégorisation des streams en ajoutant de nouvelles classifications à destination d'un public plus mature.

La modération des contenus disponibles sur les réseaux sociaux est une véritable problématique, aussi bien pour les créateurs et les utilisateurs que pour les plateformes elles-mêmes et les marques. La raison ? La peur de consommer des contenus inappropriés pour un jeune public ou d'y être associé. C'est dans ce sens que Roblox a récemment décidé d'ajouter une catégorie réservée aux utilisateurs âgés de 17 ans et plus sur sa plateforme. Twitch a également dévoilé de nouvelles catégories destinées à mieux classer les contenus matures "pour faciliter la tâche des streamers et streameuses, comme de leur audience", a déclaré la plateforme sur son blog. Sur Twitch, "les descripteurs de classification du contenu" permettent aux utilisateurs de trouver les chaînes adéquates, mais aussi de protéger un public mineur de contenus inappropriés et aux annonceurs de mieux cibler l'audience voulue. Pour y accéder, les utilisateurs n'auront qu'à donner leur consentement mais ne seront pas automatiquement bloqués suivant leur âge.

Le comportement du streamer à surveiller

Désormais, au lieu de choisir de catégoriser son stream avec le tag général "contenu pour adultes", les streamers devront préciser la classification de leur stream entre les thèmes suivants : "jeux matures, thèmes sexuels, drogues, alcool ou consommation excessive de tabac, représentations violentes et choquantes, grossièreté ou vulgarité importante, jeux d’argent".

Cette nouvelle modération concerne aussi bien la nature des jeux joués en streaming que le comportement du streamer. En effet, un streameur ou une streameuse proférant des vulgarités en direct devra ajouter le tag "grossièreté ou vulgarité importante" même si le jeu en cours n'est pas catégorisé comme jeu pour adulte. A noter que Twitch ajoutera automatiquement le tag "jeux matures" si un streamer joue à un jeu vidéo classé M, réservés aux jeunes adultes, par l’Entertainment Software Rating Board (ESRB). Bien évidemment, si les grossièretés proférées ou même la consommation d'alcool et de tabac sont occasionnelles, le streamer n'aura pas l'obligation d'ajouter le tag concerné.

Pour associer la bonne classification à son stream, le créateur n'aura qu'à sélectionner le bon descripteur de contenu dans la fenêtre "Modifier les infos du stream" du gestionnaire de stream lors de la procédure de lancement. A noter que les tags peuvent être modifiés même si le stream est en cours, ce qui implique que le créateur peut changer de sujet en cours de diffusion tant que la classification est la bonne. "À moins d’être manuellement supprimés, les descripteurs seront automatiquement appliqués au stream suivant. Ils seront également appliqués automatiquement à toutes les VoD associées à ce stream", précise Twitch.

Quels sont les risques ?

Mais alors que risque un streamer s'il n'ajoute pas le bon descripteur de contenu ? Contre toute attente, Twitch ne suspendra pas la chaîne concernée. Les streamers ne recevront qu'un avertissement envoyé par e-mail si les descripteurs appropriés ne sont pas ajoutés au stream. A noter que si les avertissements s'enchaînent, "les descripteurs appropriés seront appliqués à la chaîne concernée et pourront rester verrouillés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fonction du nombre d’avertissements envoyés". Les streamers auront la possibilité de vérifier le temps restant pour une application forcée d'un descripteur en allant dans le champ "classification du contenu" dans le gestionnaire de stream.

Cette nouvelle classification pourrait également avoir un effet sur les revenus publicitaires des streamers comme l'a souligné Twitch : "Il est également possible que certaines marques ne veuillent pas diffuser leurs publicités à côté de streams présentant certains descripteurs de classification du contenu."

Mais pour autant, la visibilité du stream ne sera en rien affectée par l'utilisation d'un descripteur qui ne souffrira donc pas d'un "shadow ban", le fait de ne pas voir ses contenus être proposés sur la plateforme.