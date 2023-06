Vacances d'été 2023 : la migration des camping-cars commence, l'Occitanie et l'Aveyron dans le Top 3 des destinations

Camping-cars, vans et autres fourgons aménagés commencent à s'élancer sur les routes pour ces vacances d'été, et 90 % d'entre eux le feront en France. Focus.



Selon le 1er réseau européen d'aires d'étape et de campings, Camping-car Park, 610 000 VDL (Véhicules de loisirs, soit les camping-cars, les vans et les fourgons aménagés) sont immatriculés en France pour cet été 2023 (+ 91 000 par rapport à 2022).

D'après une étude portant sur les intentions de ces touristes itinérants pour l'été 2023, 90 % d'entre eux comptent voyager principalement en France (ils étaient 82% l'été dernier), ce qui représente environ 24 millions de nuitées entre juin et septembre (40 millions par an).

Vacances mobiles

Les deux-tiers de ces camping-caristes et assimilés sont partis pour 4 semaines de vacances en moyenne, plus en juin ou en septembre qu'en juillet et août, et leur itinérance les conduira d'abord sur le littoral (pour 68% d'entre eux), puis à la campagne (60%) et à la montagne (49%) Varier les paysages, c'est l'avantage lorsqu'on voyage en VDL, et cela permet de redécouvrir la France (79%). Où ils vont dépenser cet été environ 1,3 milliard d'euros, selon l'étude de Camping-Car Park. Et la mobilité de ce type de vacances pourra leur faire passer pour quelques jours les frontières, principalement en Espagne, au Portugal et en Italie, pour 25 % des camping-caristes.

Enfin, sachez que 86 % de ces quelque 1,5 million de touristes itinérants dans leur VDL ont 55 ans et plus, mais que la moyenne d'âge rajeunit chaque année, qu'ils ont plutôt aisés et affranchis des vacances scolaires.

Où vont-ils aller cet été ?

18,1% de la flotte française des camping-cars, vans et fourgons aménagés vont se diriger vers la Bretagne, destination privilégiée des VDL, devant la Nouvelle Aquitaine (15,9%) et l'Occitanie (14,2%). Ces trois destinations représentent près de la moitié des camping-caristes de France. Avec 13,7% des camping-caristes, l'Auvergne-Rhône-Alpes tire également son épingle du jeu. Un carré d'as de destinations, loin devant les autres régions, la 5e la plus prisée étant le Grand Est (6,2%). Les régions les moins prisées par ces touristes itinérants sont la Corse (0,5% des camping-caristes), pour des raisons de commodités (ferry, routes montagneuses...), et, sans surprise, l'Île-de-France (0,4%).

Combien de camping-cars en Occitanie et en Aveyron ?

Cet été, l'Occitanie accueillera donc environ 86 620 VDL. Ils représenteront 3,4 millions de nuitées et un apport économique de 191,6 millions d'euros pour les communes et les commerces de la région. Voici le Top 3 des départements de la région:

Pyrénées-Orientales (14,4 % des voyageurs prévus dans la région)

(14,4 % des voyageurs prévus dans la région) Hérault (13,3 %)

(13,3 %) Aveyron (12,4 %)

Entre juin et septembre 2023, l'Aveyron va accueillir environ 10 740 camping-cars, vans et autres fourgons, dans ses aires aménagées comme dans sa nature.

Un type de vacances plus respectueux de l'environnement ?

Les trois-quarts environ des utilisateurs de VDL estiment que leur comportement est plus respectueux de l'environnement, selon le syndicat UNI VDL, qui fête cette année ses 60 ans. Une étude datant de 2021 révèle que globalement, c'est l'un des modes de loisirs les moins polluants au moment de prendre ses vacances.