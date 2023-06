Aveyron : Soud Hydro, 40 ans de compétences industrielles et hydrauliques

Basée à Luc-Le Pirmaube, l'entreprise familiale a su se diversifier tout en gardant son identité.



L’entreprise familiale Soud Hydro, spécialisée dans les solutions industrielles et hydrauliques, fêtait ses 40 ans le 8 juin. Fondée en 1983 par Jean-Claude Veyrac, Soud Hydro s’est d’abord spécialisée dans la mécanique lourde et l’hydraulique mobile. Depuis 2005, Béatrice Veyrac est à la tête de l’entreprise et a su garder l’identité de la PME. Elle est fière de son identité et de posséder le label Fabriqué en Aveyron.

Diversification des activités

A partir de 2017, le développement de l’entreprise s’est accentué avec la création d’une nouvelle activité : la chaudronnerie industrielle. C’était une volonté de la cheffe d’entreprise de diversifier ses activités, ce qui fut possible grâce à son réseau de clients et de partenaires.

Depuis, l’entreprise n’a de cesse de mettre en avant ses valeurs auprès de sa nombreuse clientèle (plus de 400 clients) et de ses partenaires. D’ailleurs, Béatrice Veyrac et toute son équipe tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont associées à la réussite de la journée du 8 juin au cours de laquelle Soud Hydro a fêté ses 40 ans d’existence. C’était l’occasion pour elle de présenter et de mettre en valeur ses compétences au travers de vidéos présentant ses métiers et ses réalisations.

Des projets d’envergure

Un bureau d’études et d’ingénierie a été créé afin de renforcer les compétences et les prestations proposées par l’entreprise à ses clients industriels. De la simple pièce de chaudronnerie à des outillages et des machines spéciales, le bureau d’études conçoit et gère des projets complets. Depuis sa création en 2017, l’entreprise a mené une vingtaine de projets d’envergure dans divers secteurs industriels. Durant 2 ans, Soud Hydro a conçu et développé un nouvel équipement pour lequel un brevet a été déposé.

De nouveaux axes de développement sont envisagés, notamment la maintenance industrielle déjà active chez certains clients. 8 métiers complémentaires sont présents dans l’entreprise. En constante évolution depuis 2017, Soud Hydro recrute.

L’entreprise met l’accent sur la formation, elle est également soucieuse du bien-être de chacun pour répondre au mieux aux attentes de ses clients : réactivité, respect des délais et qualité. L’esprit d’équipe qui règne au sein de l’entreprise permet cela. Ces 40 années d’histoire de Soud Hydro n’ont pu exister qu’avec l’engagement de tous et la confiance de ses clients.