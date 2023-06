Decazeville. Les différentes aides communautaires ont été versées

Lors d’un récent conseil de Decazeville communauté, les subventions ont été définies pour les Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.

La vice-présidente Michèle Couderc a exposé, dans le cadre de sa compétence en matière d’action sociale et de la définition de l’intérêt communautaire, la contribution financière apportée à différentes associations qui mettent en œuvre des Contrats locaux d’accompagnement à la scolarité. Ce financement s’effectue selon les modalités suivantes : il finance en partie les associations ; afin de proposer une répartition équitable de l’enveloppe entre les différentes associations, il est proposé d’accorder une subvention de 3 045 € par groupe CLAS agréé par la Caf pour chaque association (comme en 2022).

Ce qui donne, AFAS Firmi (1 groupe) : 3 045 € ; CAAP Aubin (3 groupes) : 9 135 € ; Orteils au soleil Cransac (2 groupes) : 6 590 € ; Accès Logement (2 groupes) : 4 000 € ; Francas Decazeville (2 groupes) : 6 090 € ; Familles Rurales Decazeville (2 groupes) : 6 090 €. Soit un total de 34 950 €.

Le montant plafond inscrit au budget primitif est de 38 040 €. Le solde de 3 090 € servira à organiser des actions collectives pour les enfants des CLAS, leurs parents ou bien auprès des bénévoles et animateurs CLAS dans le cadre de formations/actions. Il est proposé de verser un acompte de 70 % aux associations, le solde sera versé lors du bilan d’activité et financier.

Autres aides et subventions

En outre, un crédit est attribué au collège Paul-Ramadier (subvention de 2 800 €) et au collège Jean-Jaurès de Cransac (subvention de 700 €), avec pour but de faciliter le départ de certains élèves en voyages scolaires dans le cadre du DRE pour l’année scolaire 2023-24. Un crédit de 2 500 € est attribué pour faciliter l’inscription au centre de loisirs d’été et pour apporter à des familles dont les enfants sont suivis dans le cadre du DRE, une aide financière concernant l’éducation des enfants.

18 000 € ont été attribués à Acces Logement pour la gestion du centre d’hébergement (comme en 2022). Subventions pour le fonctionnement des accueils des loisirs d’été : accueil de loisirs d’Aubin : 7 557 € ; accueil de loisirs les Francas de Decazeville : 37 000 € ; accueil de loisir de Firmi : 443 €.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire ont décidé à l’unanimité (moins une abstention) d’approuver le montant des subventions et participations.