Espalion. Les travaux de la nouvelle crèche avancent

Quelques mois après le début du chantier, le bâtiment de la crèche d’Espalion prend forme. Après la dalle, c’est au tour des façades en béton damé de site de s’élever.

Atelier Orra et Wip Architecture, associés aux bureaux d’études OCD et Batiserf s’occupent actuellement du chantier de la nouvelle crèche à Espalion, pour la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère. La livraison est prévue pour 2024.

Des façades en béton de site

Pour ce projet, les architectes ont opté pour un système constructif simple mais innovant : des façades en voiles en béton damé de site associés à une charpente intérieure en poteaux-poutres en bois préfabriqués.

Le choix du béton de site, matériau réalisé avec la récupération de granulats issus de la déconstruction ainsi que de sa mise en œuvre encore peu répandue est pertinent. Il offre en effet des vertus non négligeables en diminuant son empreinte carbone (il est non armé et bénéficie d’un taux de liant inférieur à celui d’un béton classique) et s’inscrit totalement dans une logique d’économie circulaire. C’est dans ce contexte spécifique de proximité immédiate avec la carrière Galibert (à moins de 5 km du site de construction), et de chaux identique à celle utilisée pour la restauration du château de Calmont d’Olt que le béton de site s’est naturellement imposé dès les premiers coups de crayons.

Une approche innovante

Le projet a été conçu de façon évidente autour de la matière, afin d’exploiter ses avantages, d’intégrer ses contraintes et d’en tirer profit architecturalement : géométrie et forme simple, structure pure et économie de matière, composition et disposition sobres, mais aussi textures et coloris naturels… L’ouvrage est alors un équilibre entre espace et volume, matériaux bruts et savoir-faire locaux et calepinage d’éléments manufacturés, faisant la part belle à la main des artisans.

Le bon matériau au bon endroit

Pour la réalisation des voiles, Batiserf a accompagné les artisans de l’entreprise Bernard, qui avait la volonté de développer son savoir-faire et de mettre en avant le travail de ses compagnons. C’est ensemble qu’ils se sont chargés de produire éprouvettes, échantillons et prototypes, ainsi que tous les essais mécaniques et notes de calculs indispensables à la validation du procédé. Le béton utilisé est réalisé à partir d’agrégats de la carrière Galibert, mis en œuvre à consistance sèche dans un coffrage coulissant, par strates horizontales successives de hauteur courante (12 à 14 cm) puis serrées par un procédé de damage manuel proche de celui de la terre crue compactée (pisé).