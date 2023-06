Quilles de huit : en Excellence féminine, un podium disputé jusqu'au bout

Les résultats de l’avant-dernière manche ont relancé le suspense en haut du classement de l’Excellence féminine, menée par la doublette Calviac de Luc. Et ça faisait longtemps qu’il n’y en avait pas eu autant ! Rendez-vous dimanche 25 juin à Luc pour la finale de l'Elite masculine (dès 16 heures) et de la Ligue (à partir de 8h30).

Sur le papier, le duo Alexia Calviac-Marion Béteille tient la barre de l’Excellence féminine, avec à l’horizon, peut-être un cinquième titre de championnes de l’Aveyron. Mais la septième manche, dimanche dernier, a prouvé qu’une bonne avance peut fondre comme neige au soleil. Même en deux parties.

Avant de jouer le premier rabat à Lassouts, la doublette bordeaux comptait 26 quilles de plus que l’équipe Volte (Saint-Christophe). Cette dernière devançant de deux longueurs Sahuquet (Sévérac), de trois Delpoux (Le Piboul) et de cinq Zabrocki (Marcillac). Et au bout de la manche, Delpoux s’est hissé à la deuxième place devant Volte et les Lucoises ont perdu 11 quilles de marge. De quoi mettre un peu de piment dans cette finale, qui se jouera à partir de 16 heures à Luc, dimanche 25 juin.

Les équipes du top 5 se tiennent en 37 quilles

Et ça faisait longtemps que les trois marches n’avaient pas été aussi disputées dans la dernière ligne droite ! Sur les quatre dernières saisons, chacune remportée par la doublette Calviac, les Lucoises arrivaient à la finale avec au moins 20 quilles d’avance (en 2022), et en ont même eu jusqu’à 114 (en 2021). Et à l’exception de la première saison post-Covid-19, les écarts entre les duos qui sont montés sur le podium ces cinq dernières années étaient conséquents.

Cette fois-ci, les équipes du top 5 se tiennent en 37 quilles et tout est possible. Les doublettes du Piboul et de Saint-Christophe peuvent encore tendre la main vers le bouclier et couper la série lucoise. Sévérac et Marcillac ont les moyens d’accrocher le podium. Et les bordeaux sont toujours maîtres de leur destin et marchent déjà dans les pas de la doublette Boutonnet de Colombiès, qui régnait sur le championnat dans les années 2000-2010.