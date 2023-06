Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un magnifique spectacle donné par Dynamic Gym

Sur la scène de la salle de l’espace culturel, les danseurs de la section Rythme et expression de l’association Dynamic Gym ont présenté un magnifique spectacle, qui a transporté le public dans un voyage à travers l’histoire de la mode. Avec 106 élèves sur scène, le spectacle a séduit les 480 spectateurs présents sur les deux représentations. Le thème choisi pour le gala de fin d’année était "La mode au fil du temps", Adeline Creyssels avec ses élèves, a proposé une exploration artistique de l’évolution des tendances et des styles vestimentaires à travers les époques. Les danseurs de tous les âges ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour partager leur plaisir de danser. Merci et bravo à tous les danseurs, petits et grands, et à l’année prochaine !