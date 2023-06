Le Nayrac. Un moment heureux avec le groupe Gospel Song

Le groupe espalionnais Gospel Song a donné un concert à l’Espace multiculturel devant un public nombreux.

La chef de chœur Renée Gonthier-Agaya a précédé les chanteuses et chanteurs et a présenté cette troupe qui se réunit tous les lundis soirs à Espalion et prépare ainsi des morceaux de negro spirituals, gospels, chants africains… Tous les membres de cette chorale partagent la joie de se retrouver, de chanter ces textes, pour la plupart en anglais, qui nous touchent car ils racontent des tranches de vie avec des luttes, des bonheurs, des combats personnels, des messages d’espoir…Les spectateurs sont invités à se lever, à taper dans les mains pour rythmer encore un peu plus ces chants accompagnés au piano ou aux percussions par Franck Andrieu. La soirée se termine avec "Happy day" et c’est bien vrai que nous avons vécu un moment heureux avec ce groupe si dynamique et talentueux.