Decazeville. Des examens qui couronnent l’excellence

Véritable institution musicale, la Lyre decazevilloise rassemble des musiciens amateurs dans une ambiance conviviale. Mais la Lyre, c‘est aussi l’excellence, à l‘image des récents examens annuels.

L’école de musique de la Lyre decazevilloise, membre de la Confédération Musicale de France, a récemment organisé ses examens annuels. Fondée en 1902, cette institution s’engage à offrir "un enseignement de qualité, comparable à celui d’un service public".

Un jury composé de musiciens professionnels

Les élèves ont présenté devant un jury composé de musiciens professionnels un programme de morceaux soigneusement préparé avec leurs professeurs. Ces examens visent à encourager la progression individuelle de chaque candidat et comprennent une partie orale de formation musicale évaluant la compréhension des concepts théoriques.

Présidé par Daniel Alogues, célèbre trompettiste et jazzman, le jury, composé également de Jérôme Pouget, batteur professionnel renommé, a assuré une évaluation rigoureuse des performances des musiciens. L’évaluation s’est appuyée sur un socle de compétences musicales comprenant la justesse, la précision rythmique, l’interprétation expressive, la maîtrise technique et la musicalité générale.

Pourquoi pas rejoindre l’aventure ?

L’école de musique de la Lyre decazevilloise poursuit des objectifs ambitieux : offrir un enseignement musical accessible au plus grand nombre, augmenter les effectifs de l’harmonie Lyre decazevilloise, promouvoir l’esprit associatif et le bénévolat, et pérenniser la pratique musicale en amateur autour de l’orchestre d’harmonie. Cependant, la Lyre fait face à un défi majeur : le manque d’effectif et de diversité instrumentale parmi ses sociétaires qui nuit au bon fonctionnement quotidien de l’orchestre decazevillois.

Un appel est donc lancé aux musiciens passionnés pour rejoindre cet orchestre amateur où la convivialité est une valeur cardinale. La Lyre decazevilloise est aussi prête à accueillir des bénévoles formés en piano, clavier, guitare électrique et guitare basse, afin de constituer une section rythmique intégrée.

Pour plus d’informations et pour rejoindre cette aventure musicale, veuillez contacter Laurent Tarayre, président de la Lyre decazevilloise, à l’adresse suivante : contact@lyredecazevilloise.fr