Villefranche-de-Rouergue. Les coups de cœur de l’été de "La Folle Avoine"

L’été est amorcé et en perspective de longues journées de vacances à la mer, en montagne ou tout simplement dans son jardin, quoi de mieux qu’un bon livre pour fuir le quotidien ! Aussi le rendez-vous des coups de cœur de La Folle Avoine est toujours très attendu.

Récemment, aux Fleurines, Muriel Couderc et son associée Frédéric Vanjak ont déployé avec la passion et l’humour qui les animent des livres en tout genre et pour tout âge dont voici quelques références. La liste n’est pas exhaustive. Aussi, ne pas hésiter à demander conseil à l’équipe de La Folle Avoine.

Romans : Varela : "Roca pelada" (Métailié). Krupitsky : "La famille" (Gallimard). Dessaint : "1886" (Rivages). Jodie Picoult : "J’aimerais tant que tu sois là" (Actes sud).

Poche : Seder Ecer : "Trésor national" . Galsworthy : la saga "La dynastie des Forsythe 1-2-3".

Policiers : Loevenbruck : "Les disparus de Blackmore (XO)". Julie Walkenstein "La route des estuaires". Chris Pavone : "Deux nuits à Lisbonne" (Gallimard).

Poésie : Hortense Raynal "Ruralités".

BD Adultes : Beaulieu : "Entre les lignes". M. Textoris : "Une fille sage" (Dargaud). "La Ride"-Simon Boileau et Florent Pierre (Dargaud).

Romans ados : Laurine Roux : "Le souffle du puma" (EDL). Ferdjoukh : "Griffes "(EDL). M. Carteron : "Pallas" (Editions du Rouergue).

Romans jeunesse : Gwenaël David : "Le cachalot" (Actes Sud). Ulrich Hub : "Le dernier mouton" (Gallimard).

Albums jeunesse : K. Macurova : "L’escargot" (Albatros).

BD Jeunesse : "Brume T1" (Glénat). Dubuc : "Chacun son tour" (Saltimbanque).

Essai : Didier Eribon : "Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple" (Flammarion).

Cuisine :

Yann Couvreur : "La pâtisserie" (Solar).