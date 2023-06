CARTE. Un dimanche de juin torride, où fera-t-il le plus chaud en Occitanie ?

Le soleil et les températures dépassant les 30 °C sur la quasi-totalité de la France sont attendus dans l'après-midi, dimanche 25 juin 2023.

Un grand soleil, et un thermomètre avoisinant les 30 °C. Le temps sera chaud et ensoleillé sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de Météo France, dimanche 25 juin. L'Hexagone connaîtra un pic de chaleur, avec des prévisions pouvant aller jusqu'à 38°C localement allant jusqu’à (36 °C à Paris).

Plus de 30°C en Occitanie

En Occitanie, les températures atteindront voire dépasseront les 30°C dans presque tous les départements dans l'après-midi, et les friseront dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales.

Il fera par exemple, selon Météo France 28°C à Rodez, Pau et Tarbes, 30°C à Toulouse, Castres, Foix et Montauban, 31°C dans le Sud-Aveyron, à Albi, Agen, Auch et Cahors, 32°C dans l'Aude à Narbonne et 33°C à Carcassonne.

Les températures maximales prévues ce dimanche dans l'Hexagone. Capture d'écran - La Chaîne météo

Les températures prévues par La Chaîne météo cet après-midi en Occitanie. Capture d'écran - La Chaîne météo.

Les températures prévues par Météo France cet après-midi en Occitanie. Capture d'écran - Météo France

Les températures prévues ce soir en Occitanie par Météo France. Capture d'écran - Météo France

Les températures prévues par La Chaîne météo cet après-midi en Aveyron. Capture d'écran - La Chaîne météo

Le vent sera absent sur les plages de la Méditerranée. Ce soir, quelques averses seront possibles sur les Pyrénées.

Selon La Chaîne météo, ce bref coup de chaud sera suivi d'une chute de la température en soirée et dans la nuit de ce dimanche à lundi en raison du passage d'une perturbation. Cette perturbation n'apportera aucune pluie, mais juste un changement de masse d'air avec l'irruption d'air atlantique.

Quel temps la semaine prochaine ?

En début de semaine, du soleil est annoncé sur toute la France. Il fera moins chaud même si les tempéra0tures resteront supérieures aux moyennes de saison. Seule exception : le Languecoc, la Provence et l'arrière-pays méditerranéen où le mistral et la tramontane favoriseront un effet de foehn faisant grimper les températures jusqu'à 38°C voire 40°C ! Un risque d'ondées sera possible l'après-midi sur les Pyrénées et sur les Alpes. À partir de mercredi, les perturbations reviendront sur le nord de la Loire. Le Sud restera sous le soleil.