CARTES. Flamme olympique : voici son parcours complet en Occitanie et quelles villes elle va visiter

On fait le point sur les villes et les sites emblématiques que va traverser la flamme olympique en 2024 en Occitanie.

La flamme olympique va traversera la France pendant 68 jours en commençant par Marseille (Bouches-du-Rhône) le 8 mai 2024. Le parcours a été dévoilé vendredi, annonçant la traversée de 400 communes.

L'Occitanie sera la deuxième région à voir passer la torche. Si on connaissait déjà les six villes étapes, les sites et les autres communes qui auront la visite du symbole des Jeux Olympiques ont été dévoilés dans un deuxième temps.

Dans l'Hérault et l'Aveyron

La flamme arrivera en Occitanie lundi 13 mai 2024 en commençant par Montpellier (ville étape). Elle fera un détour par l'Arc de triomphe de Montpellier puis la ville de Sète.

Pour conclure cette cinquième étape, la flamme montera jusqu'à Millau pour apprécier son célèbre viaduc.

J- 325 ?

Rendez-vous le 13 mai 2024 pour venir admirer la flamme Olympique à Millau, @villedesete & à Montpellier \ud83d\udd25\ud83d\ude0e pic.twitter.com/pBD5aCNS1c — Ville de Montpellier (@montpellier_) June 23, 2023

Dans les Pyrénées-Orientales

Avant de poursuivre en Occitanie, la flamme passera une journée en Corse, et enfin accostera dans les Pyrénées-Orientales mercredi 15 mai 2024. Huit sites emblématiques seront visités.

Cela commencera avec le Pic du Canigo, puis la torche passera par Prades et Font-Romeu, partira à Céret et remontera à Villeneuve de la Raho, fera un détour à Port-Vendres-Collioure et enfin arrivera dans la ville étape de Perrpignan.

?C'est officiel !

\ud83d\udc49Le Département des Pyrénées-Orientales accueille le 15 mai 2024 le relais de la flamme olympique !

\ud83d\udc49du Pic du Canigó au Palais des Rois de Majorque à Perpignan !

\ud83d\udc49 8 sites emblématiques des Pyrénées-Orientales... pic.twitter.com/JXR4fHES8z — Département des Pyrénées-Orientales (@leDepartement66) June 23, 2023

Dans l'Aude

Le Département a dévoilé le nom des 7 villes et sites remarquables qui seront traversés jeudi 16 mai 2024, tout en précisant que le tracé précis "n'a pas encore été arrêté".

Mais la flamme saluera pour sûr Castelnaudary, Carcassonne (ville étape), Limoux, Lagrasse, Narbonne, Gruissan et Peyrepertuse&Quéribus. Une cérémonie sera attendue au pied de la Cité de Carcassonne.

En Haute-Garonne

Le Département n'a pas encore indiqué quelles communes pourraient voir passer la flamme. Pour l'instant, on sait seulement qu'elle verra la Halle de Revel et qu'elle visitera Toulouse en sa qualité de ville étape, vendredi 17 mai 2024.

Dans le Gers

La flamme sera dans le Gers samedi 18 mai 2024 et commencera sa traversée à l'Isle-Jourdain. Elle se rendra ensuite à Mirande, puis Fleurance, Marciac, Condom, Nogaro et enfin à Auch, la ville étape.

On sait déjà exactement le tracé dans chacune des communes citées, le Département du Gers est un des rares à avoir déjà fourni les plans des communes avec le parcours :

#Direct | Découvrez le parcours du relais de la flamme olympique @Paris2024 dans le #Gers https://t.co/icaUu0Pxn5 — Département du Gers \u00a9\ufe0f (@LeGers32) June 24, 2023

Dans les Hautes-Pyrénées

La flamme terminera son tour d'Occitanie par les Hautes-Pyrénées dimanche 18 mai 2024. Elle passera par trois sites et quatre villes : le Pic du Midi, le cirque de Gavarnie, le lac de l'Arrêt Darré, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Lannemezan et fin la ville étape de Tarbes.

Le 19 mai 2024, la flamme olympique @Paris2024 rayonnera dans les Hautes-Pyrénées ! \ud83d\udd25 Rendez-vous dans 3 sites et 4 villes : le Pic du Midi, le cirque de Gavarnie, le lac de l’Arrêt-Darré, Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Lannemezan et Tarbes !#paris2024 @jeuxolympiques pic.twitter.com/0dOCLozkhV — Hautes-Pyrénées, le Département (@departementhapy) June 23, 2023

