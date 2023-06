Espalion. Eau et assainissement dans le giron communautaire

Une étude va être lancée par la communauté de communes pour répondre aux exigeances de la loi NOTRe en la matière.

La dernière réunion publique en date du conseil de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère s’est déroulée à la salle de la gare d’Espalion. Après la validation du rapport d’activité, le président Nicolas Bessière a fait procéder au vote des questions RH qui portaient principalement sur des emplois temporaires. Ensuite, les appartements à Entraygues ont trouvé acquéreur pour 163 000 € et un terrain est vendu à la ZA des Calsades à Bozouls.

Voirie

Le plan de financement de la voirie intercommunale 2023 est approuvé après l’octroi de la subvention DETR (État) de 108 355 €, soit 13 % du montant des travaux (833 111 € HT).

Éclairage public

En suivant, l’adhésion au groupement de commandes pour l’entretien et la rénovation des installations d’éclairage public, optimisation énergétique des installations pour la période 2024-2027 avec le Sieda est validée par le conseil.

Attractivité

Au chapitre de l’attractivité du territoire, le conseil communautaire approuve diverses opérations et plans d’actions pluriannuelles qui ont été présentés dans le cadre du service "rayonnement et qualité de vie".

Compétence eau

Vu la prise de compétence eau et assainissement rendue obligatoire par la loi NOTRe, à compter de 2026 et "parce que l’eau est précieuse ", le président propose de lancer une étude qui sera menée par un bureau d’études spécialisé sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, une demande de subventions auprès de l’Agence de l’eau et du Département est ensuite formulée et actée par les élus communautaires.

Plan de sauvegarde

L’élaboration du PICS (Plan intercommunal de sauvegarde) est par ailleurs lancée. Ce plan vise à préparer la solidarité Intercommunale en cas de crise (inondation, tempête, accident industriel…) frappant une ou plusieurs des communes membres ; mettre en place une organisation de gestion de crise pour mobiliser les moyens communaux et intercommunaux ; permettre le maintien ou la reprise des compétences intercommunales en cas de crise ; compléter le plan Orsec mis en œuvre par le préfet de département…

Programmation culturelle

Le plan de financement pour la programmation culturelle 2019-2020-2021 dans le cadre de la demande de financement Leader est adopté.

Chemin de Compostelle

Les questions diverses ont permis aux élus communautaires d’aborder les travaux réalisés sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À Saint-Côme-d’Olt (montée de Coste Vieille), les travaux sont achevés pour 63 000 €.

Concernant le plan de gestion Unesco, le comité technique sera adopté en conseil en octobre prochain en tant que "composante du plan de gestion national".

Enfin, une œuvre d’art refuge va sortir de terre à Bessuéjouls. Rendez-vous est donné pour le lundi 3 juillet à 20 h 30, à la salle communale, pour une présentation de cette aventure artistique pensée et construite par les habitants.