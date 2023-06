Decazeville. Le prochain conseil municipal va évoquer la tour Cabrol

De nombreux points seront abordés lors du prochain conseil municipal de Decazeville, mercredi 28 juin, à partir de 18 h 15, à la mairie, dont l’approbation du procès-verbal du 6 juin 2023, les diverses décisions prises en délégation par le maire, le plan pluri-annuel d’investissement s2023-2025 ou encore la création d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Il sera aussi question de l’aménagement d’une cantine au sein de l’école Jean-Macé, de la mise à jour du plan de financement et de participation financière aux organisations syndicales (année 2023). Autres points abordés : le budget de la Ville 2023, la participation communale au fonctionnement de l’école de Sainte-Foy : année scolaire 2022-2023 ; de la garantie d’emprunt au bénéfice de la mission locale de l’Aveyron ; de la demande de subvention à Decazeville-Communauté à propos de la démolition de maisons cote des Estaques ; de la convention de mise à disposition pour l’exploitation d’une plateforme de traitement des déchets verts au lieu-dit Laromiguiere ; de la cession à la société SO Vente de lots et prolongation de la durée de promesse de vente de la tour Cabrol…