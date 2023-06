Salles-Curan. Les poètes du collège des Monts et Lacs ont planché sur la transmission

Quatorze collégiens de la classe de 5e ont participé au concours de poésie 2023 dont le thème était "La transmission". Initiés à la poésie par leur professeur Sarah Andrieu qui les a guidés dans la notion de transmission, ils ont planché sur le sujet, en solo, à deux ou à trois. Le résultat de leur réflexion rend principalement hommage à leurs grands-parents : de jolis mots plein de tendresse et de drôlerie parfois. Les animateurs de la bibliothèque se sont rendus au collège, pendant le cours de français, pour récompenser tous ces jeunes poètes et leur remettre le fascicule (imprimé par les soins de la mairie) dans lequel ils peuvent retrouver leurs écrits, accompagnés d’un bon cadeau à utiliser dans un commerce local. Félicitations à tous pour l’effort dont ils ont fait preuve, et rendez-vous au printemps 2024 pour réfléchir à un autre sujet.