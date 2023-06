Druelle Balsac. Twirling : Druelle se classe 5e meilleur club de France en finale de Nationale 3

Excellents résultats pour le club de Twirling bâton druellois lors du championnat de France Nationale 3, les 17 et 18 juin à Nantes. Pour sa 2e participation à une finale N3, le club s’offre la 5e place des meilleurs clubs de France sur plus de 300 clubs en décrochant une belle médaille d’argent en équipe senior et de très belles places.

Six chorégraphies avaient été sélectionnées. Tous les athlètes ont fait un zéro chute durant cette compétition malgré l’enjeu d’une finale. Leur entraîneur Cloé Solignac a su trouver les mots pour motiver les athlètes avant leur passage et les préparer aux mieux mentalement.

En catégorie solo benjamines filles, Louna Bes termine au pied du podium avec la 4e place et Ylana Savy 6e sur 666 benjamines. Une très belle performance.

En solo cadettes, Oanna se classe 5e sur 465 cadettes inscrites. Le duo benjamines Ylana et Louna fait une belle performance avec de très bonnes notes, mais terminent à la 5e place sur 156 duos engagés. L’équipe minimes finit 16e sur les 133 équipes.

L’équipe seniors a enflammé le gymnase avec sa chorégraphie sur "Pirates des Caraïbes" et devient vice-championne de France filière N3 sur les 53 équipes inscrites.

De quoi, pour l’ensemble des composantes du club, de saluer Cloé Solignac pour son investissement au sein de la structure. Tout comme les dirigeants ont tenu à saluer la présence active des parents et des membres du bureau, à souligner le rôle de Lenaig, entraîneur pôle loisir, de Guylaine qui intervient pour les cours de gymnastique, de Ada Dawchy pour les musiques, de la mairie pour les salles mises à disposition.

Le gala de fin d’année aura lieu le samedi 1er juillet à 16 heures à la salle du basket. Entrée libre.