Druelle Balsac. Foot et action caritative avec le challenge "Nicole Cassan"

Samedi 17 juin, sur le stade du Bouldou, se déroulait le 3e challenge "Nicole Cassan" sous la forme d’un tournoi féminin de foot à 7, niveau départemental. Six équipes étaient présentes pour inscrire leur nom au palmarès. Baraqueville, Haut Lévézou U18, Comtal, JSBA Aubin, Olemps et Druelle U18 se disputaient donc la victoire. Après que toutes les équipes se soient rencontrées avec chacune cinq matches de 15 mn à disputer, un classement était établi et les quatre premières se rencontraient pour une participation en finale. Au final, ce sont les filles de Comtal qui s’imposaient face aux joueuses de la JSB Aubin. Après qu’un des deux co-présidents est rappelé au souvenir de chacun la regrettée Nicole Cassan, dirigeante dévouée et partie bien trop tôt, la coupe était remise aux vainqueurs sous les applaudissements du public. En parallèle, une tombola avait lieu avec trois jolis lots, à savoir un maillot des Rafettes ruthénoises, un gâteau à la broche et en troisième lot, deux places pour assister à un match du RAF en ligue 2 la saison prochaine. Buvette et saucisse-frites permettaient aux joueuses et spectateurs de se restaurer. Rappelons que la recette de cette semi-nocturne sera entièrement reversée à la Ligue contre le cancer. L’ombre de Nicole a dû planer sur son cher stade du Bouldou et il est certain qu’elle aura apprécié cette soirée organisée en son honneur et en faveur de la Ligue contre le cancer.