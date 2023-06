Réquista. Les "sportifs détendus" à Sainte-Eulalie

Le mois de juin est arrivé à grands pas et il ne reste plus que quelques séances pour clôturer la saison de gym avant de débuter l’aquagym du mardi 4 juillet au jeudi 24 août. Les personnes intéressées doivent contacter le 06 87 91 45 08 afin de s’inscrire. Cela étant, pour bien terminer l’année, le groupe de gymnastique s’est rendu dans le village de Sainte-Eulalie-de-Cernon.

Pour le vélo-rail, le temps ne les a pas gâtés, les vélos sont restés à quai, mais ils ont profité de la locomotive. Jean Paul, le maître des lieux depuis 25 ans, leur a conté l’histoire de la voie ferrée qui s’est transformée à vélo rail. Pendant le voyage tout en douceur vers la gare de La Bastide-Pradines, il leur a fait partager sa passion avec le chemin de fer. Ensuite, ils ont dégusté le repas concocté par une Réquistanaise à l’Auberge la "Cardabelle" avant de continuer leurs visites.

Le village médiéval, capitale des sites templiers hospitaliers du Larzac, témoigne d’un passé tourmenté. Un film en 3D au sein de la Commanderie leur a fait vivre l’histoire des moines soldats. La visite s’est poursuivie avec le guide pour déambuler à l’intérieur de la Commanderie. Ensuite, ils se sont rendus au reptilarium qui est depuis 2005 la curiosité d’un public avide de voir les plus beaux et plus gros reptiles : pythons, boas, anacondas, iguanes, varans, lézards, caméléons, tortues géantes, crocodiles etc. Une visite exotique dans un monde fascinant et inconnu. Après une journée bien remplie et enrichissante, c’est avec des images plein les yeux qu’ils sont rentrés à Réquista.