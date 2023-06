Marcillac-Vallon. Fin de saison ludique pour Foot Vallon

Dimanche les U17 et U18 de Foot Vallon se sont retrouvés pour déguster une succulente daube de sanglier mitonnée par Claude Bedos, papa de Colin licencié au club. À l’occasion de ce moment de convivialité organisé pour être la fin de saison, joueurs et dirigeants se sont vus remettre un super polo offert par Éric Rouquette Travaux Publics et Frédéric Alric Taxi à Nuces, dont les fils portent eux aussi les couleurs de Foot Vallon. Le président Marc Richard a chaleureusement remercié les deux donateurs pour "ce beau cadeau offert à un groupe de jeunes qui sont garants d’un avenir serein pour le club".