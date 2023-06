Sénergues. Fin de saison pour l’élite et la ligue

Les derniers coups de quilles du championnat départemental par équipes, élite et ligue, ont été donnés du côté de Sainte-Geneviève et Luc ce dimanche. Sur les trois quadrettes engagées, deux n’ont pu éviter la relégation malgré des scores plus qu’honorables. Mais force est de constater que la hausse du niveau global se répercute à tous les étages, de l’excellence aux séries.

En promotion B, le challenge était très compliqué et les performances du jour de leurs adversaires directs n’ont pas permis à la quadrette Cavalié de s’extirper de la zone de relégation. L’équipe deux du club évoluera donc en essor en 2024. Elle sera l’unique équipe en ligue, puisqu’il n’a manqué que dix petites quilles à la quadrette Fayel en essor B pour éviter là aussi une descente, en district.

La performance du jour est à créditer à la quadrette Vigouroux qui avec un score tout rond de 600 quilles abattues, réalise le top score du jour en promotion A. De quoi entretenir quelques regrets, même si la sixième place au classement général, à deux petites quilles du cinquième, mais 42 quilles du podium, peut être considérée comme l’aboutissement d’une saison convenable. Place maintenant aux trois quadrettes de district ce dimanche puis aux compétitions individuelles.