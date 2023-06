Football - Rodez : Lionel Mpasi prolongé à la dernière minute, Rémy Boissier toujours pas

Le gardien international kino-congolais a prolongé ce mardi à quatre jours de la fin de son contrat. Le capitaine et non moins historique n’est lui toujours pas sûr d’être à la reprise ce jeudi.

Question financière ? Statut sportif ? Autre(s) offre(s) ? Ou tout simplement manque de temps dû à la fenêtre internationale conjuguée aux atermoiements d’une fin de saison cauchemardesque après le match Bordeaux - Rodez arrêté ? Toujours est-il que la prolongation de contrat de Lionel Mpasi est intervenue ce mardi, à quatre jours de sa fin, alors que le portier du Rodez Aveyron football évolue sous le maillot sang et or depuis 2016. Une prolongation pour laquelle aucune information n’a filtré si ce n’est sa durée : deux ans, jusqu’en juin 2025 donc.

En vacances à l’étranger, il n’a pas répondu à nos sollicitations, et cela même s’il s’est dit "très heureux" de poursuivre l’aventure en Aveyron via ses réseaux sociaux. Le portier de 28 ans semble en tout cas en pleine apogée. Il vient d’ailleurs de connaître sa première titularisation avec la sélection de la RDC, lors du match face au Gabon remporté 0-2 pour le compte des éliminatoires de la prochaine CAN. Une rencontre dans laquelle il a largement brillé. De quoi le conforter dans son bilan d’une saison pleine, lui qui l’aura pourtant débuté sur le banc, ses dirigeants ayant recruté Sébastien Cibois en tant que N°1 l’été dernier, avant que celui ne perde sa place au profit de l’éternel revenant Mpasi.

Historique du vestiaire, le gardien avait rongé son frein, avant de sortir grandi (sportivement) de cette (nouvelle) remise en cause de ses capacités à tenir le poste dans la durée. A-t-il eu des garanties sportives cette fois ? Ou les enchères ont-elles aussi duré car d’autres clubs étaient sur le coup ? Toujours est-il que Mpasi ne sera pas là à la reprise de l’entraînement demain matin, du fait de sa sélection. Ce sera aussi le cas de Thomas Secchi, portier N°3 qui n’a pas été prolongé, alors que le remplaçant Sébastien Cibois pourrait avoir des envies d’ailleurs, bien que lui étant encore sous contrat jusqu’en 2025. Une reprise lors de laquelle il pourrait ne pas y avoir un groupe très étoffé puisque si plusieurs départs ont été officialisés, aucune arrivée n’est pour l’heure annoncée.

Et même le capitaine emblématique, Rémy Boissier, pourrait ne pas être là. Car à la différence de Lionel Mpasi, il n’a toujours pas prolongé son bail qui doit prendre fin ce vendredi. Au club depuis sa formation, avec un interlude de 18 mois au Mans dès 2018, Boissier quittera-t-il le navire ? Selon nos informations, et malgré ce timing très étonnant, les deux parties seraient encore en cours de négociation.