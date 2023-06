Decazeville. Françoise Besse en dédicaces à Presse Bulle

La romancière Françoise Besse sera présente à Presse Bulle (maison de la presse) de Decazeville, vendredi 30 juin, de 9 heures à 12 heures. Un père né à Millau, une mère originaire du Bassin, Françoise est née et a grandi à Rodez.

Après quelques années d’étude à Toulouse, elle a choisi de revenir s’installer et vivre dans sa ville d’origine. La campagne n’est jamais très loin. C’est elle qui lui permet de se ressourcer, en marchant sur les pentes du Lioran, sur les chemins du Vallon, du Larzac ou de l’Aubrac, quelque chose se met aussi en marche dans sa tête.

C’est ainsi que commencent tous ses romans. Françoise Besse présentera et dédicacera son dernier roman, "Prentegarde". Que s’est-il passé cette nuit de décembre 2022 dans le marais de Prentegarde, aux portes d’Aurillac ? Pourquoi Tony est-il ressorti les yeux exorbités par l’épouvante ? Le jeu de rôle auquel il participait aurait-il mal tourné ? A-t-il croisé la route du mystérieux Cavalier de Saint-Paul, qui, dit la légende, hante ici lance et sablières depuis la nuit des temps ? Ou celle d’individu s plus réels et moins bien intentionnés ?