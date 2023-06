Golinhac. Musique et feu annoncent l’été

Vendredi 23 juin, le foyer rural proposait de fêter la Saint-Jean et la fête de la musique. Le rendez-vous était donné sur la place du village sous les lampions allumés. Le public est venu nombreux et a dansé sur les rythmes traditionnels avec le groupe "Folkendrad" et avec les musiciens locaux "les Mal-Barrés". Les membres du foyer rural proposaient une soupe au fromage appréciés de tous. Puis le traditionnel feu a été allumé à la tombée de la nuit. Une soirée complète et agréable qui annonce l’été et ses festivités. Tout le monde a apprécié la convivialité de ses réjouissances.