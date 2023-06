Luc-la-Primaube. Très agréable randonnée dans les méandres du Giffou

L’association de la Retraite Active a organisé, dernièrement, une randonnée pédestre du côté de Réquista qui est le 1er canton moutonnier de France. Une trentaine de marcheurs, conduits par Christian, Gilbert et Daniel ont parcouru le circuit des méandres du Giffou de 12 km. Un circuit au balisage jaune discret. Après avoir emprunté un chemin herbeux, la vingtaine de participants est descendue pour atteindre le ruisseau du Riou Sec où se trouve un ancien lavoir installé à même le ruisseau, la ferme de Sonnac, le hameau de Poudac, les fermes typiques du Fournet et de Bel-Air, les méandres du ruisseau du Giffou, le ruisseau du Riou Sec avant de rejoindre la D902 et Réquista évitant de justesse des pluies torrentielles d’orage. Une bien belle balade qui a fait la joie des participants.