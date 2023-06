Marcillac-Vallon. Un bon bilan pour la Saint-Bourrou

Le comité des fêtes a fait un premier bilan de l’organisation de la saint-Bourrou 2023. "Un bon cru" selon les coprésidents Sabrina Gaston et Eddy Fraysse qui avaient mobilisé une cinquantaine de bénévoles pour la circonstance. Déjeuner tripous/tête de veau, veau à la broche et aligot géant, guirbous… les rendez-vous gastronomiques ont fait le plein de gourmets avec en point d’orgue la soirée du dimanche soir, place d e l’église où le duo La Deryves a fait un tabac. Seul petit bémol les concerts du samedi soir qui n’ont pas attiré la grande foule.

Côté rituel, cinq nouveaux compagnons ont été intronisés à l’Eschansonnerie Saint-Bourrou, parmi lesquels trois figures du Vallon que le grand maître Patrice Leroux a présenté en déclinant des verbes caractérisant leur activité.

"Accueillir et découvrir" pour Candie Durand, chargée de qualification de l’offre touristique à l’Office de Tourisme. "Vos proches vous disent sensible, altruiste, organisatrice, ambassadrice de Marcilalc et de nos vins… Vous n’ignorez pas l’histoire de notre terroir et de son patrimoine… Comment aurions-nous pu ne pas nous rencontrer ?"

"Animer et espérer" pour frère Foucauld, curé de la paroisse Saint-Vincent du Vallon. " C’est une longue histoire et une grande fidélité qui lie notre terroir à l’Abbayede Conques que votre ordre des Prémontrés a choisi aujourd’hui de servir… Je n’oserais douter de votre sincérité lorsque vous déclarez apprécier nos vins de Marcillac que vous découvrez et nous en sommes fiers ! "

"Entreprendre et promouvoir" pour Bertrand Portal, patron d’Intermarché. "Notre terroir inspire vos passions traditionnelles : la nature, la chasse et la pêche, mais il fait de vous aussi un grand amateur de vins, en témoigne l’exceptionnelle cave présentée dans votre établissement. Tous pour un, un pour tous, c’est votre devise de Mousquetaire et vous n’oubliez pas d’associer vos collaborateurs à la réussite de votre entreprise auxquels vous avez souhaité dédier votre intronisation".