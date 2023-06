Bozouls. Belle finale de théâtre intergénérationnelle

Samedi, s’est déroulée la finale du projet de théâtre intergénérationnel porté par la Maison d’accueil des Caselles et l’école Saint-François de Bozouls, et encadré par le metteur en scène Olivier Royer. Le centre de la Mémoire vivante des Caselles, par ce projet, entend valoriser toute la richesse d’un partage entre deux générations. C’est ainsi que, tout au long de cette année scolaire, les résidents des Caselles et les aînés de Bozouls se sont remémoré leurs souvenirs de jeunesse sur leurs habitudes quotidiennes, et les ont partagés avec les élèves de CM2 de l’école St François. Grâce à ces échanges, Olivier Royer a créé avec eux, au fil des séances, cette finale de théâtre intitulée "Passerelle". Cette année, c’est à travers la thématique du progrès au fil des générations que le passé a été revisité en s’interrogeant sur ce qui a été réussi de nos jours, et ce qui est plus nuisible.

Frédéric Bonnet, musicien, arrangeur, directeur du Big-Band de Bozouls par son sens artistique et pédagogique, a apporté une note musicale à ce spectacle. C’est avec lui que les élèves ont pu apprendre et réviser les chansons du spectacle. Il a également créé et composé une chanson spécialement pour cette occasion.

L’implication et le dévouement de chacun dans ce projet, le partage des aînés et la jeunesse des élèves ont permis de créer une âme forte à cette finale de théâtre, en dégageant une émotivité certaine.