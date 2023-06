Mur-de-Barrez. L’ADMR toujours en manque de personnel

L’ADMR du Carladez s’est réuni en assemblée générale, à la salle des fêtes de Mur-de-Barrez, sous la présidence de Mme Coudouel.

L’ADMR répond aux besoins des personnes âgées, dépendantes, handicapées et des familles. "Nous sommes là pour permettre à tous de mieux vivre au quotidien au domicile. Depuis plusieurs années, l’ADMR est entrée dans une démarche qualité afin d’améliorer ses services et d’être au plus près de tous publics", a-t-elle dit.

Mme Coudouel ensuite remercié les collectivités locales pour leurs soutiens financiers, les communes de Mur- de-Barrez, Brommat, Lacroix-Barrez, Taussac, Thérondels, Murols et la Communauté de Communes Aubrac Carladez Viadène. Elle a remercié également les salariés, aide à domicile et portage de repas pour leur implication dans le travail auprès de nos bénéficiaires. "Tout au long de l’année, le personnel n’hésite pas à suivre des formations proposées par la Fédération. Sans oublier notre secrétaire administrative qui effectue un gros travail relationnel entre les bénéficiaires, les salariés et les bénévoles. Notre secteur rencontre des difficultés de recrutement, l’année 2022 a été difficile, le manque de personnel ne nous a pas permis de satisfaire toutes les demandes", a souligné la présidente. L’ADMR a effectué 10 778 heures auprès des personnes âgées, handicapées et familles. Les aides à domicile ont parcouru 44 920 kms, ce qui correspond à une activité économique de 352 439 euros.

Le portage de repas effectué sur le territoire a permis de servir 57 bénéficiaires pour un total de 9 015 repas élaborés par la maison de retraite de Mur-de-Barrez. L’association s’est vu dotée de cinq véhicules hybrides en novembre 2022. Pour la première fois, le 17 mars 2023, l’ADMR du Carladez a fêté leurs aides à domicile autour d’un repas avec l’ensemble du personnel et du conseil d’administration. Chaque aide à domicile s’est vu remettre un bouquet de fleurs.

Pour conclure cette assemblée générale,. Vigneron, administrateur fédéral a présenté le thème : "un service au plus près de vos besoins".