Valady. Le nouvel album d’Anaïs Massini célèbre magnifiquement les oiseaux

Installée depuis 2010 à Marcillac, Anaïs Massini vient de faire paraître un nouvel album, classé en littérature jeunesse, qu’elle a écrit et illustré. Sorti le 14 juin dernier aux éditions Grasset jeunesse, ce livre est destiné à un lectorat de 6 à 106 ans, pour qui aime les oiseaux, la poésie et la nature.

"J’étudie les oiseaux depuis une dizaine d’années. Je me suis passionnée pour la transcription de leur plumage à la peinture et pour le caractère que chaque espèce dégage, il y a un véritable monde dans chaque oiseau !"

En effet, tous les hivers, Anaïs Massini avait ritualisé la vente de ses études d’oiseaux via ses réseaux sociaux. Cette vente quotidienne sur le temps de l’Avent était très appréciée et de nombreuses personnes en France et à l’étranger se sont prises au jeu de la collection. "Ces études et leur succès m’ont confortée dans l’envie de construire un livre. En inventant puis en maîtrisant ma technique, la gouache diluée, j’ai estimé qu’il était temps de passer à un bouquet final, un aboutissement de ces années de travail."

Soutenue par son éditrice, Valéria Vanguelov, qui a cru à son projet dès le départ, Anaïs Massini s’est également attelée à l’écriture des textes qui cheminent poétiquement avec ses illustrations : "L’écriture dans cette ampleur est une nouveauté pour moi, même si j’avais déjà écrit et illustré deux albums. Cette fois je suis rentrée dans un processus long et sinueux. J’ai été formée aux ateliers d’écriture de Jeanne Benameur qui m’ont permis de me sentir légitime dans cette façon de m’exprimer."

Tel un écrin précieux et soigné, l’album intitulé "Aux Oiseaux " célèbre les oiseaux évidemment, mais bien au-delà… la vie et son miracle ! Kiki Barre accueillera Anaïs Massini à la Maison de la Presse pour une séance de dédicaces le dimanche 2 juillet, à partir de 9 h 30.Aux Oiseaux, éditions Grasset Jeunesse, 40 oiseaux, 40 textes, 22 €.