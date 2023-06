Villefranche-de-Rouergue. Pour Eugène Driquert, le bonheur est dans le maraîchage

Après avoir beaucoup bourlingué, Eugène Driquert a choisi de revenir à l’agriculture tout en participant à la vie culturelle de son village

Heureux qui comme Eugène a fait un beau voyage et puis s’en est allé, plein d’usage et raison, vivre en Terre d’Aveyron le reste de son âge ! Et il en aura vu, de ces contrées lointaines, en Asie, en Afrique et en Europe avant de s’installer sur ses 6 000 m2 à la ferme du Puech-Deltour.

"C’est ma 5e saison à Vabre-Tizac et ma 3e année sur le marché de Villefranche", proclame le jeune homme qui a choisi le maraîchage diversifié comme activité de prédilection.

Mais quant à reprendre la ferme normande de Papa, il avait opposé un "non" catégorique : "Fils et petit-fils de paysan, je ne voulais pas subir la charge mentale qu’assumaient mes parents entre leurs 50 vaches laitières et les céréales qui vont de pair. Surtout, je les voyais malheureux, malheureux de dépendre des aides et de ne rien maîtriser : ni le prix du lait, ni le travail, ni le revenu !"

Un déclic

Cette conviction le poursuit alors que nanti de ses études agricoles, il passe du culturel au social et se retrouve conseiller pour la chambre d’Agriculture. Puis vient le déclic. Il s’installe comme cotisant solidaire dans le Tarn avant de choisir l’Aveyron. "J’ai ressenti l’envie de participer à la vie culturelle et sociale d’un territoire. Car c’est ce qui fait la vie économique !"

Certes, Eugène n’a pas conquis la toison mais des labels : AB et Nature et Progrès en pratiquant en bio (avec très peu d’intrants) et en vente directe.

Contact : 07 81 66 31 17 – lafermedupuechdeltour@riseup.net.

dominique dessart