CARTE. Orages : risque de grêle et de rafales, 75 départements en vigilance jaune ce jeudi

Le temps se dégrade avec 75 départements placés en vigilance jaune orage dont 12 de la région Occitanie. C'est surtout sur le relief alpin que les orages se développent en donnant de fortes précipitations.







Ce jeudi 29 juin, 75 départements sont placés en vigilance jaune orages.

En effet, cet après-midi, les averses prendront localement un caractère orageux en Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Île-de-France.

De même des orages éclateront dans l’après-midi sur les reliefs de l'Auvergne-Rhône-Alpes. En soirée ces orages s’organiseront plus nettement et se multiplieront, débordant parfois en plaine.

Les 75 départements placés en vigilance jaune orages. Capture d'écran - Météo France

En PACA, Corse et Occitanie, les orages éclateront de manière isolée sur les reliefs l'après-midi et le soir. C’est la fin temporaire du mistral et de la tramontane.

En Nouvelle-Aquitaine, dans l’après-midi et surtout en soirée, le ciel deviendra menaçant et des orages ou averses éclateront. Ils seront plus organisés et plus forts près des Pyrénées.

Les prévisions de ce jeudi après-midi. Capture d'écran - Météo France

Ces averses orageuses parfois virulentes, seront accompagnées d'un risque de grêle et de rafales.

Les prévisions de ce jeudi soir. Capture d'écran - Météo France

Au plus chaud de l'après-midi, les températures varieront entre 20 et 24 degrés de la Bretagne au nord de la Seine comme au pied des Pyrénées. Elles atteindront 30 à 34 sur les régions méditerranéennes jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Elles varient entre 25 à 30 degrés en général sur le reste du pays.

Quel temps vendredi ?

Vendredi 30 juin, les orages et pluies orageuses se décaleront vers les Alpes, puis s’évacueront rapidement dans l’après-midi. Ailleurs, le temps sera variable et les températures en baisse, tout juste de saison, voire en dessous dans certaines régions.