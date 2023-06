Marcillac-Vallon. C’est la reprise des concours de pétanque du jeudi soir

Alors que la fête de la Saint-Bourrou battait son plein dans le cœur du village, la Pétanque marcillacoise avait donné rendez-vous aux assidus de la petite boule sur le terrain stabilisé de Kervallon pour un concours amical en doublette formée disputé sous un soleil radieux.. 51 équipes se sont affrontées dans bonne ambiance sous un soleil radieux. Le concours principal a été remporté par l’équipe féminine composée de Dominique et Magali qui a battu Romian et Bruno en finale tandis que Florian et Nicolas se sont imposés dans le concours B. Les concours d’été vont redémarrer très prochainement. Ouvert à tous, licenciés ou non, ils se dérouleront, en doublette formée et en 3 parties, tous les jeudis soir de juillet et d’août sous les platanes du tour de ville. Des lots de pâté et de bouteilles de vin seront distribués aux équipes les plus performantes. Début des parties à 20 h 30 précises. Inscriptions : 8 € par doublette. Renseignements : 06 89 87 45 61. La Pétanque marcillacoise organisera son concours officiel en doublette le samedi 2 septembre.