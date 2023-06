Naucelle. Grosse perf du Western Danse 12

Naucelle a vécu pendant deux jours au rythme de la danse country et line dance les 17 et 18 juin dernier. Une compétition nationale orchestrée par Anne-Marie Vialard (présidente du comité régional Nouvelle Aquitaine) et membre du bureau fédéral. La manifestation accueillait des clubs venus de toute la France et au-delà. Le premier jour était consacré aux séries (débutants à novices) déjà qualifiées en région : le dimanche plutôt consacré au plus haut niveau de danse country et line danse. La Fédération se déplace avec un coordinateur (Maxence Gergot) et tout un "pool" de juges qui veillent au bon déroulé des disciplines et de leurs exigences.

Après les deux série d’épreuves et avant la remise des médailles le dimanche en début d’après-midi, chaque délégation participait à un défilé, un spectacle très apprécié par les participants.

Avant la remise des médailles, Mme Vialard soulignait le bon déroulement des épreuves et une organisation sans faille. Maxence Gergot (coordinateur) annonçait l’organisation de l’édition 2024 à Bordeaux… Nanou Charles, la "super" présidente du Western Danse 12, remerciait particulièrement les partenaires institutionnels, la municipalité mais aussi toute une kyrielle de partenaires privés.

Pour le club, les médaillées sont : catégorie starter : Richard Frédéric 1er senior. Catégorie débutant : Souppart Harmonie 1re. Junior : Bru Angeline 2e. Junior : Richard Joachim 3e. Espoir : catégorie novice : Dallu-Charles Angeline 1re. Espoir : catégorie expert , Charles Virginie 1re senior.