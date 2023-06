Mur-de-Barrez. La saison se termine de façon festive au Basket Club Carladez

La saison du Basket Club Carladez (BCC) s’est terminée par un entraînement festif le 23 juin à Mur-de-Barrez (matchs joués entre équipes constituées de parents, coachs, enfants et adolescents), l’assemblée générale du club ayant eu lieu le 9 juin.

Lors de cette saison 2022-2023, le club comptait 64 licenciés. Tout au long de l’année, le BCC a participé à différentes manifestations sportives à domicile et à l’extérieur.

Ces échanges ont été ponctués de moments de convivialité autour de goûters et de verres de l’amitié.

Le club a offert en début d’année des sweets à capuche aux licenciés. Le BCC a également été en mesure d’investir dans l’achat de panneaux de basket, installés sur le terrain extérieur jouxtant le gymnase de Mur-de-Barrez. Cet investissement, nécessairement vecteur de lien social, va permettre aux licenciés mais également à l’ensemble des enfants et des adultes du territoire de venir jouer au basket dès qu’ils le souhaiteront, sur des panneaux neufs.

Lors de l’assemblée, les élus ont été remerciés pour leur implication et leur participation à l’aboutissement de ce projet. Enfin, la sortie de fin d’année fut une réussite. Elle combinait, sur la même journée, le fait d’assister à un match de basket (finale séniors féminines de la coupe de l’Allier : Bellerive c/Vichy) et le fait de se rendre au Pal (parc animalier d’attraction). Les enfants et ados sont revenus épuisés mais ravis de cette longue journée !

Les entrainements de basket reprendront mi-septembre.

Ils ont lieu sur deux créneaux : les vendredis (hors période de vacances scolaires) de 17 heures à 18h15 pour les enfants au gymnase de Mur-de-Barrez et de 18h30 à 20 heures pour les ados au gymnase de Pleau.

Le club communiquera prochainement sur les dates d’inscription et de reprise des entrainements.

Pour contacter le club : www.facebook.com/ basket.carladez/