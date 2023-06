Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les collégiens découvrent le Pays basque

Dans le cadre du parcours culturel, les élèves des classes de 3e du collège Denys-Puech sont partis à la découverte du Pays basque espagnol. Cette découverte culturelle d’un autre pays a été organisée par Mme Farré, professeur d’espagnol. Encadrés par quatre professeurs, ils étaient logés en famille d’accueil et ont pu durant ces quatre jours apprécier le charme et l’authenticité de cette belle région espagnole peut-être moins connue.

Au programme : visite de San Sebastian, Bilbao et son déroutant musée d’art moderne, le Guggenheim, ascension au sommet de l’idyllique petite île de San Juan de Gaztelugatxe, émouvante découverte de Guernica et de son musée de la Paix. Ils ont également pu partager des coutumes enracinées comme lors de l’initiation à la pelote basque et goûter aux pinchos, le fameux tapas basque.

De retour en Aveyron, les élèves ont retenu bien sûr tout le volet pédagogique qui a accompagné ce voyage mais aussi, assurément, les moments de partage et d’autonomie lors des soirées passées en famille d’accueil. Que de beaux moments partagés ! L’association des parents d’élèves, le foyer social des élèves et le conseil départemental de l’Aveyron sont remerciés pour leur participation financière, ce qui a ainsi réduit la facture des familles.