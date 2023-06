Rodez Agglo : 10 000 euros pour Chat libre 12 et son action

Ce refuge basé à Luc-la-Primaube facilite grandement la gestion des chats errants sur l’agglomération ruthénoise.

Ce mercredi matin, le président de Rodez agglomération Christian Teyssèdre et le vice-président Jean-Philippe Sadoul, se sont rendus dans les locaux de Chat libre 12, à Luc-la-Primaube pour souligner l’action de l’association sur les chats errants de la région. Pas une mince activité… En effet, " en 2022, le service fourrière animale de Rodez agglomération a procédé à la capture de 334 chats dont 199 étaient proposables à l’adoption. 81 ont été cédés à Chat Libre 12", explique-t-on au sein de Rodez agglomération. Car il s’avère, au regard du nombre important d’animaux concernés, la SPA n’est pas en mesure de gérer toute cette population de matous.

"Rodez agglomération place en fourrière pour une durée de 8 jours francs les chats errants capturés sur le domaine public et considérés comme non sauvages, explique-t-on ainsi. À l’issue de ce délai, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété de Rodez agglomération. Après avis d’un vétérinaire, les animaux peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Actuellement, les animaux sont en priorité orientés vers la Société Protectrice des Animaux qui peut être confrontée ponctuellement à une saturation de l’occupation de ses installations. Rodez agglomération oriente alors les animaux vers l’association Chat Libre 12."

En 2022, l’association Chat Libre 12 a œuvré sur 55 communes de l’Aveyron. 507 chats "sociables" (puçage, stérilisation, adoption) ont été pris en charge dont 110 sur le territoire de Rodez agglomération, dont les 81 issus de la fourrière. 224 chats "non sociables" ont été stérilisés et relâchés immédiatement sur leur lieu de vie.

De quoi souligner l’importance de cette association qui, pour faciliter les adoptions, a pu rouvrir le dimanche, et dispose dans son réseau de 46 familles d’accueil et 400 adhérents donateurs.