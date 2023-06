Tour de France 2023 : c'est bientôt le grand départ, où et quand les coureurs passeront en Occitanie ?

C'est à compter du samedi 1er juillet 2023 que les coureurs seront lancés pour une nouvelle édition de la Grande Boucle ! Où et quand passeront-ils en Occitanie ?

21 étapes du Tour de France animeront le mois de juillet 2023 dans l'Hexagone. Les passionnés de cyclisme pourront voir les coureurs croiser le fer dans plusieurs régions du pays. Dont l'Occitanie !

Où et quand passeront les coureurs ?

La Grande Boucle, dont le coup d'envoi sera donné en Espagne (à Bilbao très exactement), passera à plusieurs reprises en Occitanie.

D'abord, à l'occasion de la quatrième étape, le 4 juillet 2023. Les cyclistes partiront de Dax, dans les Landes, pour achever leur périple à Nogaro, dans le Gers. Lors de ce passage en territoire gersois, ils pédaleront dans Eauze, Courrensan, Vic-Fezensac ou encore Manciet.

La quatrième étape du Tour de France sera longue de 181,8 km. Tour de France - Capture d'écran

C'est, ensuite, lors de la sixième étape, 48 heures plus tard, que le public pourra voir le Tour de France en Occitanie. Les Hautes-Pyrénées accueilleront la totalité de l'épreuve du 6 juillet, qui partira de Tarbes pour s'achever à Cauterets-Combasque. Après être passés par Tournay, Hèches et Arreau, les coureurs iront à la conquête du Col d'Aspin, à 1 490m. Ils emprunteront ensuite l'indéboulonnable Col du Tourmalet, à 2 115m, avant de traverser Barèges et Luz-Saint-Sauveur.

Le Col du Tourmalet sera l'un des points clés de cette sixième étape du Tour de France 2023. Tour de France - Capture d'écran

Quel est le tracé du Tour de France ?

Le Tour de France démarrera à Bilbao, samedi 1er juillet, pour s'achever, comme d’habitude, sur les Champs-Elysées, le 23 juillet prochain. Les coureurs devront lutter sur huit étapes de montagne, et un contre-la-montre individuel. Ils disposeront de deux jours de repos : les lundis 10 et 17 juillet. Voici le tracé des 21 étapes :

Étape 1 : Bilbao - Bilbao, 1er juillet

Étape 2 : Vitoria-Gasteiz - Saint-Sebastien, 2 juillet

Étape 3 : Amorebieta-Etxano - Bayonne, 3 juillet

Étape 4 : Dax - Nogaro, 4 juillet

Étape 5 : Pau - Laruns, 5 juillet

Étape 6 : Tarbes - Cauterets, 6 juillet

Étape 7 : Mont-de-Marsan - Bordeaux, 7 juillet

Étape 8 : Libourne - Limoges, 8 juillet

Étape 9 : Saint-Léonard-de-Noblat - Puy-de-Dôme, 9 juillet

Repos le lundi 10 juillet

Étape 10 : Vulcania - Issoire, 11 juillet

Étape 11 : Clermont-Ferrand - Moulins, 12 juillet

Étape 12 : Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 13 juillet

Étape 13 : Châtillon-sur-Calaronne - Grand Colombier, 14 juillet

Étape 14 : Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil, 15 juillet

Étape 15 : Les Gets Les Portes du Soleil - Saint-Gervais Mont-Blanc, 16 juillet

Repos le lundi 17 juillet

Étape 16 : Passy - Combloux, 18 juillet

Étape 17 : Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel, 19 juillet

Étape 18 : Moûtiers - Bourg-en-Bresse, 20 juillet

Étape 19 : Moirans-en-Montagne - Poligny, 21 juillet

Étape 20 : Belfort - Le Markstein Fellering, 22 juillet

Étape 21 : Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysées, 23 juillet

Le tracé complet en détail de chaque étape est à retrouver ici.

Comment suivre le Tour de France ?

La Grande Boucle sera, comme d'habitude, diffusée sur France Télévisions : France 2 et France 3 se passeront le relais au cours des étapes.