Onet-le-Château. Un mois de juillet animé

Les vacances estivales approchent à grands pas et avec elles, de nombreuses activités au Patio Centre Social, en particulier en juillet avec Pati’Onet.

Pati’Onet, ce sont 3 semaines d’animation, chacune avec une thématique différente, donc pour tous les goûts et tous les âges, gratuites et sans inscription : de la découverte de l’espace (Pati’Onet Sciences) à la création artistique (Pati’Onet CréArts), ou à la pratique d’activités sportives (Pati’Onet Mouv Toi)…

Cette année, du 10 au 13 juillet, l’accent sera mis sur la découverte de l’espace grâce à l’opération "Espace Dans Ma Ville" en partenariat avec le Centre National des Etudes Spatiales et Planète Sciences (nous en reparlerons ultérieurement).

La deuxième semaine (du 17 au 21 juillet) sera résolument tournée vers l’esprit artistique et la créativité, avec "Pati’Onet CréArts" sur un rythme de percussions africaines et de réalisation de clips vidéo... Enfin, la dernière semaine (du 24 au 28 juillet) sera dédiée à l’activité sportive, avec "Pati’Onet Mouv Toi". Des ateliers motricité, chasse au trésor ou la visite du Village Tour de France Femmes seront notamment au programme.

Durant cette période, des espaces détente autour des jeux seront à disposition au Square Stegaurach. En cas de météo défavorable, les activités seront délocalisées à l’Athyrium. Le programme complet est à découvrir sur l’application O.Net Citoyen ou sur le site Internet de la Mairie : www.onet-le-chateau.fr

Loisirs en famille :

une semaine, une sortie

Durant l’été, le Patio vous propose également des balades, baignades, visites, course d’orientation… une sélection d’activités culturelles et sportives à partager en famille et à petit prix, dans le cadre des "Loisirs en famille". En voici le détail : mercredi 12 juillet, sortie à la mer, jeudi 20 juillet, sortie au Jardin des Bêtes, jeudi 28 juillet, sortie course d’orientation dans le trou de Bozouls, mercredi 2 août, sortie lac et mercredi 23 août, sortie à la mer.

Pour s’inscrire aux Loisirs en Famille ou se renseigner sur les autres animations : Patio Centre Social : 05 65 77 25 04 ou csmlepatio@onet-le-chateau.fr