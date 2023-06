Laguiole. Une inauguration réussie pour le nouveau sentier botanique

Le nouveau "sentier d’observation botanique et écologique du bois de Laguiole offre 8 kilomètres d’itinérance agrémentée de 14 panneaux d’interprétation de la faune, de la flore et des écosystèmes emblématiques de l’Aubrac. Au départ de la station du Bouyssou, ce sentier relooké complète l’offre des activités pleine nature quatre saisons du site. Il vient d’être inauguré sur le nouveau ponton de la tourbière de la Vergne noire. En préambule, une petite rando sur une portion du sentier a permis aux participants de pouvoir observer toute la diversité floristique le long du sentier et depuis le ponton accessible aux personnes à mobilité réduite. Le maire rappelle qu’il s’agit de l’aboutissement d’un travail partenarial de longue date entre tous les acteurs du territoire.

Le nouveau livret du "Sentier d’observation écologique et botanique du Bois de Laguiole" reprend les travaux de Sylvie et Alain Michelin, botanistes à l’origine de la création de ce sentier et précurseurs dans leur domaine.

Cette opération a reçu le soutien financier du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, de l’Etat-Préfecture (DETR et MIG BIO - ONF) et du Département de l’Aveyron.