Football : l'emblématique capitaine de Rodez Rémy Boissier quitte le club !

Le natif de Montauban aura passé la majeure partie de sa carrière sur le Piton, des catégories jeunes à la Ligue 2. Il s'en va "avec le sentiment du devoir accompli" pour "vivre une nouvelle expérience", lui qui a dit non à une prolongation.

Voilà treize ans que Rémy Boissier, alors encore mineur, posait ses bagages en Aveyron, et à Rodez. Une période, entrecoupée d'un an et demi passé au Mans entre 2018 et 2020, au cours de laquelle il aura presque tout connu au Raf. Des catégories jeunes à la Ligue 2, en passant notamment par le CFA. Son passage en sang et or est désormais terminé. En fin de contrat ce vendredi, et alors que des négociations ont duré jusqu'au tout dernier moment, les deux parties n'ont pas trouvé d'accord.

"C'est un choix qui m'appartient", nous a confié Boissier ce vendredi pour expliquer le fait qu'il a refusé la dernière proposition faite par les dirigeants d'un club qu'il a néanmoins encensé une nouvelle fois. "Je ne remercierai jamais assez ce qu'ils ont fait pour moi, la confiance apportée, et que je pense avoir rendu en tant que joueur et homme".

"Je veux voir ce qu'il est possible de faire pour moi hors de Rodez"

De jeune loup aux dents longues jusqu'à capitaine en L2, le milieu de terrain polyvalent aura tout connu ou presque en Aveyron. Et part avec "le sentiment du devoir accompli", lui qui était un des chouchous du public de Paul-Lignon, sa hargne sur le terrain aidant à cela. À 29 ans, il estime que c'est le bon moment d'aller voir ailleurs. "Je veux voir ce qu'il est possible de faire pour moi hors de Rodez, encore une fois", dit celui qui avait fait de même en 2018, pour Le Mans, avant de revenir 18 mois après. "On s'est maintenu en Ligue 2, je suis très fier de ce qu'est devenu le club, il est temps maintenant de voir si je peux m’épanouir ailleurs."

Selon nos informations, le désormais ex-Rafiste n'a pas encore signé dans un nouveau club, même si cela serait en bonne voie. Il disposerait en tout cas de plusieurs pistes très sérieuses, en France comme à l'étranger. Pistes qui ont donc eu les faveurs de Boissier au détriment des dernières propositions du Raf.