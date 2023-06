Football : quand Rodez laisse sa place à Bordeaux...

Lors de sa campagne de préparation estivale à la Ligue 2, le Rodez Aveyron football devait affronter l'AJ Auxerre le 22 juillet à Vichy. Finalement, ce sont les Girondins qui défieront les relégués de L1 alors que les Aveyronnais feront face au Pau FC. Cela à la demande du club bordelais contre qui le match de l'ultime journée de Ligue 2 n'a pu aller à son terme. Explications.

Et si la tension de ce mois de juin née du match arrêté à la 23e minute à Bordeaux entre les Girondins et le Raf était en train de retomber ? En tout cas, les canaux entre les deux clubs ne sont visiblement pas fermés. Au point que les Girondins aient fait une demande au club du Piton.

Celle d'affronter l'AJ Auxerre à sa place lors d'un match amical. Pour résumer la situation qui ressemble tout de même à un clin d'œil de l'histoire, les effectifs de Bordeaux et d'Auxerre sont tous les deux en stage de prépa autour du 20 juillet à Vichy, alors que les Ruthénois y séjourneront plus tôt (du 10 au 14). Ainsi, le match amical entre l'AJA et le Raf prévu le 22 devait faire remonter les Aveyronnais dans l'Allier. Dans le même temps, les gars du FCGB devaient eux défier les Palois, toujours en amical.

Contre Grenoble juste avant la reprise

La demande girondine tombait alors sous le sens d'une logistique facilitée : Bordeaux - Auxerre à Vichy et Rodez - Pau, très probablement sur les installations de Castanet en banlieue toulousaine, ce même 22 juillet.

Pour le reste, la programmation des amicaux des Rouergats, déjà donnée ici, n'a pas évolué. À savoir : contre Châteauroux (N2) à Vichy le 14, contre Martigues (N) à Martigues ou Montpellier le 19. Restait à connaître l'adversaire de la dernière opposition de préparation programmée le 29, à une semaine de la reprise du championnat que les Aveyronnais disputeront à Ajaccio. Il s'agit d'un duel face à Grenoble (L2), dont le lieu, à mi-chemin, n'est pas encore déterminé.