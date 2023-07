Mur-de-Barrez. Le Carladez Goul Sportif a 20 ans

Créée en 2003 par la fusion des clubs de foot de l’Entente Mur- Brommat-Taussac et du Goul Sportif Raulhac-Pailherols, les dirigeants du club ont décidé de fêter cet anniversaire. Une équipe de joueurs constituée d’Anthony Lafon, Antoine Soulage, Jérôme Bonnet, Olivier Cransac et Pierre-Antoine Roquier, ont pris en charge l’organisation de l’évènement.

Une fresque pour le club house

Samedi 17 juin, joueurs et dirigeants se sont retrouvés sur le stade de Mur-de-Barrez. Toute la matinée un tournoi de foot et des jeux d’adresse ont été réservés aux jeunes de l’équipe de foot encadrés par des joueurs seniors du club.

L’après-midi un tournoi de sixte a opposé des équipes du club dont une équipe féminine et des équipes de clubs voisins.

En fin de matinée, une jolie fresque réalisée pour décorer la club-house, a été découverte en présence des mairesde Brommat, Mur-de-Barrez et Taussac et des représentants de la Caisse locale de Crédit Agricole de Mur-de- Barrez qui avaient tous participé financièrement . La journée a été animée par William Chikli, extraordinaire commantateur sportif pour l’occasion. Le soir un apéro musical et un repas ont conclu cette magnifique journée.