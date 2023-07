Decazeville. Pani-Izoulet, vainqueurs du challenge Larnaudie

Le challenge officiel en doublettes mixtes, organisé par le Trépalou Pétanq’club et sponsorisé par l’entreprise Laurnaudie (Lot), a rendu son verdict. Il a été remporté par Viviane Izoulet et Bruno Pani, avec 32 équipes qui s’étaient qualifiées à l’issue de trois manches. Demi-finale : Izoulet bat Nelly et Yohan Carcelès (Olemps) ; Jourda bat Candy Cazottes, Alexis Trouillet (Olemps, Firmi). Finale : Viviane Izoulet, Bruno Pani (Le Gua) battent Virginie Jourda, Stéphane Ploncard (Pet Onet Village).

La participation à ce challenge mixte est qualifiée de moyenne, alors que les deux éditions du master seniors ont rencontré un franc succès. Comment expliquer cette participation moyenne (44 équipes pour la 1re manche, 26 doublettes à la 2e manche et seulement 17 duos pour la 3e et dernière étape) ? De plus, les concours mixtes sont plutôt demandés, avec 51 triplettes mixtes au récent concours de Firmi.

Certes, ces trois manches ont été concurrencées par le rugby à la télévision. On peut y ajouter la météo incertaine, même si Trépalou dispose d’un boulodrome. Aux dirigeants du club de peaufiner leur organisation, peut-être faudrait-il revoir les dates…

42 équipes à Penchot

Le concours amical des Rives du Lot a réuni 42 doublettes à Boisse-Penchot. Demi-finales : Cabriès bat Jean-Michel Mohamedi, Laurent Antraygues ; Malbert bat Michaël Lacombe, Bruno Mazars. Finale : Yannick Cabriès, Éric Pascal battent Jérôme Malbert, Gandy Hattoum. Concours B, finale : Maxence et Patrice Douziech battent Roger Vielcazals, Lionel Bressac.

Prochains rendez-vous

Samedi 1er juillet, concours officiel et régional à Drulhe, en doublettes ; concours amical, ouvert à tous, en doublettes à Boisse-Penchot pour la fête.

Dimanche 2 juillet, concours officiel en triplettes à Drulhe ; concours amical en triplettes à Boisse-Penchot (fête).