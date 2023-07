Espalion. Une journée sous le signe des cinq sens à la Parenthèse

L’AG a été l’occasion de rappeler les actions passées, d’exposer les projets futurs et de réélire le bureau qui reste le même. Après une collation, un petit groupe s’est formé autour du relooking de ses vêtements préférés ou de la personnalisation d’un nouveau… Un moyen de limiter le gaspillage dans nos armoires !

L’association remercie Passerelle pour le don de laines et de fils à broder qui rendent possible ce genre d’ateliers gratuits. Très attendue, la chorale de Céline Mistral a ravi le public avec les chants du monde travaillés pendant l’année et celui-ci a même été invité à trouver un nom à cette formation de 8 chanteuses promise à un bel avenir ! Le duo des Maria Capella venues de Conques a continué sur le registre de l’émotion et du voyage, créant un lien avec la dernière surprise de la journée, la fiction audio de Franck Lepagnol qui a captivé les auditeurs avec l’histoire de Jahlove.

La journée s’est terminée par un verre avec les artistes et les bénévoles de l’association qui ont permis de faire de cette journée une belle parenthèse enchantée !