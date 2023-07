À Luc-la-Primaube, une professionnalisation du service à la personne se profile

La formation des salariés devient une évidence au vu de l’expansion des besoins dans le domaine de l’aide à la personne.

Lors de l’assemblée générale de l’ADMR Brienne et Viaur présidée par Jean-Marie Laur, Audrey Chauvet, responsable du territoire, a présenté le rapport d’activités qui marque une baisse d’activité par rapport à 2021 bien que supérieure à 2020 : 50 salariés pour 450 clients, plus de 600 heures de formation pour les salariés, des augmentations de salaire significatives pour les plus diplômés et les plus anciens, la mise à disposition de voitures de service sous certaines conditions et la mise en place d’une astreinte téléphonique.

Rapport financier

Le rapport financier présenté par Aimé Paulhe fait apparaître pour le service d’aide à domicile un déficit de 45 000 € justifiant une attention particulière dans l’organisation du travail ; pour la vie associative, un solde positif qui permettra l’achat de tablettes numériques. Les votes sur les rapports d’activité, financier, d’orientation et sur les modifications au niveau 1er collège du conseil d’administration ont obtenu l’unanimité. Martine Bonnichon, démissionnaire, fut remerciée pour son investissement pendant des années comme référente à La Primaube.

Trois nouvelles bénévoles

Avec grand plaisir, on compte l’arrivée de trois nouvelles bénévoles, Chantal Lavaur, Françoise Lignon et Véronique Bastide. Gilles Foudral est intervenu sur le thème de l’année "Un service au plus près des besoins". L’ADMR représente dans le département 70 % de l’aide à domicile, repose sur un modèle économique responsable et non lucratif avec 4 ôles d’activités : service et soins aux seniors, accompagnement aux handicapés, entretien de la maison, enfance et parentalité, des emplois de proximité avec accès à la formation.

L’assemblée générale s’est terminée avec un goûter animé par la chorale du Haut Ségala qui a interprété des chansons de variétés connues avec un clin d’œil à l’association ADMR "Prendre un ancien par la main". Merci pour leur prestation amicale et professionnelle.