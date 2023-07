Onet-le-Château. C’était la dernière sortie de la saison pour l’école de VTT d’Onet

C’était la dernière escapade de l’école de VTT de Vélo 2000 Onet, pour la saison 2022-2023 !

Le départ s’est fait du parc de Combelles aux portes de Rodez. Nombreux sont ceux qui connaissent le coin pour avoir participé à la course VTT de l’APC Aveyron. Trois groupes se sont formés et sont partis sur les chemins environnants. Le coin n’est pas très plat finalement. Certains ont trouvé que les montées sont dures du côté d’Inières. Au retour, tous ont pu s’essayer sur les passages techniques qui permettent de belles mises en situation. La matinée s’est terminée autour d’un verre de jus de fruit et vu la température, tout le monde a apprécié ! Bravo aux jeunes qui se sont bien impliqués. Ils ont été remerciés pour leur bonne humeur et leur bel esprit de groupe.

Merci aux entraîneurs et bénévoles qui ont fait preuve de beaucoup de disponibilité et d’implication et merci aux parents qui accompagnent, car cela permet au club de prendre plus de jeunes par groupe et d’améliorer ainsi la sécurité des déplacements.

Les rendez-vous de l’été

- Dimanche 9 juillet, à 9 heures, à l’Athyrium, rendez-vous pour une randonnée route teaser tour de France femmes.

Venez avec votre vélo route, gravel, tout terrain, électrique ou musculaire ! Deux circuits accessibles vous seront proposés. Et c’est offert par la Ville d’Onet-le-Château !

- Mercredi 26 juillet, arrivée à Rodez du tour de France femmes.

- Jeudi 27 juillet, départ de l’étape Onet-le-Château-Albi ! Venez nombreux pour découvrir les équipes femmes, la fan zone ouverte au public et la caravane ! Une randonnée d’une trentaine de kilomètres encadrée et réservée aux femmes empruntera le même circuit après le départ des professionnelles.

L’école de VTT reprendra en septembre. Trois samedis seront proposés pour découvrir sans engagement la pratique du VTT en club. Enfin, dimanche 10 septembre, le club sera présent à la journée des associations castonétoises.

Pour tout renseignement :

velo-2000-onet.over-blog.com/contact