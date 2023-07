Tour de France 2023 : c'est le jour J, sur quelles chaînes et quand sera donné le grand départ ?

Rendez-vous classique du mois de juillet dans l'Hexagone, le Tour de France débute en ce premier jour du septième mois de 2023. Voici où et quand assister au départ de la Grande Boucle.

C'est le jour J ! Le Tour de France 2023 démarre ce samedi 1er juillet, depuis Bilbao. Toujours très attendue par les amateurs de cyclisme et de sport en général, la Grande Boucle va animer une grande partie du mois !

Départ de Bilbao

Pour rappel, la 110e édition de l'épreuve partira de Bilbao, en Espagne. Deux étapes complètes se dérouleront de l'autre côté des Pyrénées. Ce n'est qu'à partir du lundi 3 juillet que les coureurs pédaleront en France. Ils arriveront dans l'Hexagone via Hendaye, et termineront la troisième journée de compétition à Bayonne. Huit étapes de montagne, un contre-la-montre et deux jours de repos viendront ponctuer ce Tour de France, qui s'achèvera le lundi 23 juillet, sur les Champs-Elysée.

A lire aussi : Tour de France 2023 : pourquoi le départ de la Grande Boucle sera-t-il donné à Bilbao ?

Un court passage en Occitanie

Les coureurs feront un bref passage dans la région Occitanie. Ce sera le mardi 4 juillet, à l'occasion de l'étape entre Dax (Landes) et Nogaro (Gers). Ils reviendront en terre occitane 48 heures plus tard, pour un parcours 100% haut-pyrénéen, entre Tarbes et Cauterets.

A lire aussi : Tour de France 2023 : c'est bientôt le grand départ, où et quand les coureurs passeront en Occitanie ?

Nouveauté cette année !

À noter que, comme l'ont rapporté nos confrères de l'Equipe, les téléspectateurs pourront entendre les conversations entre les coureurs et les directeurs sportifs. 17 des 22 équipes engagées pour cette 110e édition ont accepté qu'une partie des conversations radio soit diffusée, en léger différé, à l'image de ce qui peut être fait en Formule 1.

17 équipes sur 22 ont accepté que pendant l'étape, le téléspectateur puisse entendre, en léger différé, comme en Formule 1, une partie des conversations radio entre coureurs et directeurs sportifs. https://t.co/9LzvCoPeLZ pic.twitter.com/hvYycQvnyz — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 30, 2023

Où et quand suivre le grand départ ?

Le départ fictif sera donné à 12 heures 30, ce samedi. Directeur du Tour, Christian Prudhomme donnera le départ réel aux alentours de 12 heures 55. Ces séquences seront diffusées sur France 2, avant la traditionnelle bascule de 13 heures, JT oblige ! À ce moment-là, il faudra donc zapper sur France 3, pour pouvoir suivre la suite de l'étape, et savoir qui endossera en premier le maillot Jaune !