Tour de France 2023 : pourquoi le départ de la Grande Boucle sera-t-il donné à Bilbao ?

La 110e édition du Tour de France sera lancée dès le samedi 1er juillet 2023. C'est à Bilbao que le coup d'envoi de la Grande Boucle aura lieu. Mais pourquoi ?

21 étapes, huit de montagne, deux en Occitanie : le Tour de France 2023 va battre son plein dès le 1er juillet. La Grande Boucle partira.... de Bilbao. Mais pourquoi ?

"Terrain idéal", "l'un des meilleurs publics du monde"

C'est en mars 2021 que Christian Prudhomme avait expliqué ce choix. Chez nos confrères de l'Equipe, il rappelait que le Pays basque "est un terrain idéal pour organiser une compétition cycliste. Il y a aussi ici l'un des meilleurs publics du monde. Donc, la volonté politique, le terrain pour une course emballante, les paysages formidables et la ferveur du public, nous donne un cocktail gagnant pour le cyclisme".

Après 1992

Et lorsque le patron de l'épreuve évoquait "la volonté politique", il rembobinait et remontait 30 ans en arrière ! "Depuis le grand départ du Tour de France à San-Sebastian en 1992, seul grand départ de l'histoire au-delà des Pyrénées et en plus au Pas basque, les élus n'ont jamais cessé d'écrire ou d'être en contact avec nous pour pouvoir à nouveau accueillir le Tour."

Ce choix de Bilbao sonne comme une récompense. "Cette volonté qui a été réitérée pendant 30 ans méritait bien un geste de notre part", concédait Christian Prudhomme.

Trois jours dans le Pays basque

Les coureurs resteront plusieurs jours au Pays basque. Le départ et l'arrivée de la première étape, longue de 182 km, auront lieu à Bilbao. La côte de Vivero sera le point culminant de cette manche inaugurale du 1er juillet (361m), qui verra les cyclistes passer par Getxo, Bermeo, Irrabangelu avant de revenir dans la ville qui abrite le stade San Mames.

De Bilbao... à Bilbao, pour la première étape du Tour de France 2023. Tour de France - Capture d'écran

La deuxième étape, du dimanche 2 juillet, partira de Vitoria-Gasteiz. Elle mettra les athlètes aux prises pendant 208,9 km, jusqu'à Saint-Sébastien, toujours dans le Pays basque espagnol. Les villes de Legutio, Oñati, Zerain, Amezketa, Hernani ou encore Lezo pourront voir les coureurs, avant l'arrivée.

Une deuxième étape du Tour de France 2023 se déroulera à 100% dans le Pays basque espagnol. Tour de France - Capture d'écran

Enfin, la troisième étape basque sera partagée entre l'Espagne et la France, puisque le départ du lundi 3 juillet sera donné à Amorebieta-Etxano. Les 134 premiers kilomètres se dérouleront de l'autre côté des Pyrénées, avec les côtes de Trabakua (369m) et d'Orioko Benta (316m). C'est dans l'Hexagone que les coureurs avaleront les 60 dernières bornes. Ils arriveront par Hendaye, et traverseront Ascain, Sourade et Ustaritz avant d'arriver à Bayonne.