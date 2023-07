Tour de France 2023, étape 1 : de la dynamite d'entrée pour le début des hostilités, à Bilbao

Tous les ingrédients sont réunis pour que la première étape du Tour de France, ce samedi 1er juillet 2023 à Bilbao, mette le feu d’entrée à la course avec un parcours vallonné de 182 km et un mur terrible dans le final.



"Sur ces 50 dernières années, c’est certainement l’étape la plus difficile qu’on ait proposée aux coureurs du Tour de France en ouverture", résume le directeur de course Thierry Gouvenou auprès de l’AFP. L’étape se corse surtout dans les quarante derniers kilomètres avec trois côtes à escalader, le col de Morga (3,9 km à 4,1 %), la côte de Vivero (4,2 km à 7,3 %) et la côte de Pike (2 km à 10 %), placée à moins de dix kilomètres du but.

"Les gros leaders vont devoir se mettre en avant"

"Le dernier kilomètre de la côte de Pike présente des pentes jusqu’à 20 %, ça rappelle le mur de Huy. On risque d’avoir une grosse bagarre et c’est vraiment le haut du panier qui est attendu au sommet", souligne Gouvenou qui s’attend à une vraie sélection à cet endroit.

"Dès la première étape, les gros leaders vont devoir se mettre en avant. Il faudra être prêt tout de suite et aborder cette journée comme si c’était une classique. Parce qu’il y a beaucoup à perdre sur cette étape qui fait 3 300 mètres de dénivelé", insiste-t-il.

Une large boucle

Avant de repiquer vers Bilbao, l’étape va faire une large boucle dans la province de Biscaye, longer la côte cantabrique et traverser la ville-martyre de Guernica, où un sprint intermédiaire sera disputé. Départ de Bilbao à 12h30 (lancé à 12h55), arrivée à Bilbao vers 17h28 (horaire calculé à 40 km/h de moyenne).