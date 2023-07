Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Animations estivales de l’AAPPMA : les enfants apprennent la pêche

Tous les étés, les bénévoles de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique locale accueillent les enfants de 7 à 13 ans, accompagnés d’un adulte, sur le plan d’eau du Ribatel, pour une découverte de la pêche à la truite. Situé, avenue de la gare, il est ouvert le mercredi et le vendredi de 9 h à 11 h 30 durant la période estivale. Ce lieu, ombragé et sécurisé, offre aux jeunes estivants et pêcheurs locaux un cadre agréable. Un lâcher hebdomadaire de truites permet à tous les enfants d’attraper leurs premiers poissons. Dans la majorité des cas, ils se piquent immédiatement au jeu. Nul besoin de matériel de pêche, ni d’appâts, ils sont fournis sur place. Les enfants doivent être en possession de leur carte de pêche et s’acquitter d’une cotisation de 3 € par séance.

Venez les retrouver, nombreux, sur ce plan d’eau à partir du mercredi 12 juillet.