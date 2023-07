Rignac. Le Soulicou a pris la route du Lot

Le club Le Soulicou a clôturé la première partie de sa saison par une sortie sur le Plateau lotois du côté du gouffre de Padirac. Vingt-six passagers ont pris dès 8 h 45 la route en direction de Padirac : "Ce gouffre est un puits d’entrée de 75 m de profondeur avec un ascenseur qui permet d’arriver au niveau de la rivière souterraine à 103 mètres sous terre avec plus de 70 marches à franchir" ont été les premiers commentaires des voyageurs. S’ensuivit une promenade en barque au fil de l’eau dans le silence étonnant du gouffre montrant un spectacle incroyable de l’érosion du monde souterrain : "Il n’y a plus de ciel, mais une succession de salles voûtées" ont-ils poursuivi. Après cette visite d’1 h 30 qui alterne descente, balade à pied et en bateau, qui se fait avec un audio guide racontant l’histoire du lieu, le groupe a repris le bus en direction la ferme des Alix pour un excellent repas à la ferme "Roc du Berger" avec des grillades au feu de bois : "Les plats sont élaborés avec les produits d’agriculteurs locaux" ont noté d’autres voyageurs. La visite de la ferme a offert une belle vue sur les champs de lavande des producteurs et distillateurs du Quercy : "Pour la visite de la distillerie effectuée avec beaucoup d’explications claires et précises, nous avons reçu un accueil chaleureux et très professionnel de la part d’un jeune couple plein d’énergie qui nous ont proposé de beaux produits dans le magasin attenant à la distillerie" ont été au retour vers 18 heures les derniers commentaires de cette très agréable journée, riche en découvertes.